Ilrestodelcarlino.it - Storie di donne venute da lontano. I loro racconti diventano teatro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

multiculturali in scena all’Itc di San Lazzaro venerdì 31 gennaio, alle 17. A parlarne è l’associazione di promozione sociale Alfabeti Colorati, promotrice dell’evento: "Da anni organizziamo corsi gratuiti di italiano perstraniere adulte sul territorio di San Lazzaro, negli spazi di Habilandia e della Mediateca. Otto allieve che frequentano i nostri corsi di italiano hanno partecipato, in autunno, a un laboratorio multiculturale gratuito, a cura deldell’Argine, mettendosi in gioco con il. Venerdì, alle 17, presso la Mediateca l’esito di questa avventura prenderà forma con un susseguirsi di".