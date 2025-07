Dexter resurrection batte record di streaming su showtime dopo una premiere acclamata

Il debutto di Dexter: Resurrection ha stabilito un nuovo record di ascolti per Showtime, confermando l’interesse ancora vivo nei confronti della serie. Dopo la messa in onda delle prime due puntate, il prodotto ha riscosso un enorme successo, attirando l’attenzione sia del pubblico che della critica. La forte risposta degli spettatori si traduce in numeri di visualizzazione senza precedenti e nella conferma della popolarità del franchise. il record di ascolti di dexter: resurrection. prestazioni eccezionali su paramount+. Secondo quanto comunicato da Showtime, Dexter: Resurrection rappresenta la première più vista di sempre per una serie originale trasmessa sulla piattaforma Paramount+. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Dexter resurrection batte record di streaming su showtime dopo una premiere acclamata

