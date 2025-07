Avellino non passa il bilancio | cade l'amministrazione Nargi il Comune sarà commissariato

Non passa il bilancio: 15 voti a favore, 18 contrari. Attesa per il commissariamento del Comune di Avellino. La sindaca: "Dialogo impossibile". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Avellino, il Consiglio boccia il bilancio consuntivo: scatta il commissariamento; Avellino, non passa il bilancio: cade l’amministrazione Nargi, il Comune sarà commissariato; Avellino, cade la giunta: Laura Nargi lascia l'amministrazione comunale.

