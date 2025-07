Il parco Oltremare di Riccione accoglie un esemplare di falco sacro

Riccione, 17 luglio 2025 – È arrivato qualche giorno fa, al parco Oltremare di Riccione, un nuovo esemplare femmina di falco sacro. L’animale, la cui provenienza rimane tutt’oggi sconosciuta, possiede una storia travagliata: è infatti stata rinvenuta e affidata alle organizzazioni Cras-Centro Recupero Animali Selvatici ed Enpa-Ente Nazionale Protezione Animali già l’anno scorso. Dal suo arrivo ad oggi, queste realtà hanno collaborato e collaborano ancora per poterla reintrodurre alla possibilità di volare in libertà . Come il parco ha ridato la vita al falco sacro. Dalle prime rilevazioni fatte è emersa la sua abitudine a vivere rinchiusa in voliera, per questo motivo le associazioni hanno deciso, dopo attente riflessioni, di richiedere l’affidamento definitivo ad una struttura specializzata: la scelta è ricaduta sull’immenso parco Oltremare  di Riccione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il parco Oltremare di Riccione accoglie un esemplare di falco sacro

