Lamine Yamal è diventato sinonimo di guadagno assicurato e intorno a lui tutti sorridono Foot Mercato

Lamine Yamal è diventato in pochissimo tempo un vero e proprio fenomeno di marketing in Spagna. Il suo volto è ovunque: nelle pubblicitĂ , in Tv, sui cartelloni per strada e persino alla Kings League di Gerard PiquĂ©. I giovani lo idolatrano, indossano la sua maglia del Barça o della nazionale, mentre le aziende fanno a gara per legare il proprio marchio alla sua immagine. Nonostante la presenza di campioni affermati come MbappĂ© al Real Madrid, è proprio il talento classe 2007 nato a Rocafonda ad aver conquistato la scena mediatica. Il suo mix di talento, simpatia e forte presenza sui social lo ha reso l'ambasciatore perfetto per brand e sponsor, diventando in breve tempo il volto piĂą riconoscibile del calcio spagnolo.

