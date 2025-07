Bomba d'acqua interrompe la Festa dei Patrioti con Fabio Rampelli | i parlamentari scappano in chiesa

Il maltempo ha interrotto il dibattito tra parlamentari di Fdl e il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. Una bomba d'acqua si è abbattuta su Palombara Sabina durante la Festa dei Patrioti, i politici hanno trovato riparo in una chiesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

