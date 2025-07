Giubileo dei Giovani Giannini | La città è pronta ad accogliere 1milione di persone

“ Non ci aspettiamo meno di varie centinaia di migliaia di persone, siamo pronti ad accoglierne fino a un milione, ma ce ne aspettiamo forse qualcosa di meno. Vedremo perchĂ© questi eventi ci hanno sorpreso per il grande entusiasmo e la grande partecipazione”. Così il prefetto di Roma Lamberto Giannini al termine del Comitato straordinario per l’ordine e la sicurezza pubblica sulle misure per il Giubileo dei Giovani che si svolgerĂ dal 28 luglio al 3 agosto, tra la Basilica di san Pietro e l’area Giubilare di Tor Vergata. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

