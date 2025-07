I Fantastici Quattro | Gli Inizi annunciata la diretta streaming del blue-carpet

Disney+ trasmetterà in diretta streaming il blue-carpet de I Fantastici Quattro: Gli Inizi, offrendo agli abbonati un posto esclusivo in prima fila per la prima mondiale del film. L’evento, ricco di star, si svolgerà al Dorothy Chandler Pavilion di Los Angeles e celebrerà l’imminente arrivo nelle sale cinematografiche della Prima Famiglia Marvel. In Italia il livestream inizierà il giorno 22 luglio alle ore 4:00. A seguire sarà disponibile la replica dell’evento. Questa esperienza live senza precedenti segna un nuovo capitolo per Disney+, portando i fan più vicini che mai all’emozione, al glamour e al dietro le quinte della prima di un film sul red carpet. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - I Fantastici Quattro: Gli Inizi, annunciata la diretta streaming del blue-carpet

In questa notizia si parla di: fantastici - quattro - inizi - diretta

I fantastici quattro: il leader sorprende i fan cambiando reed richards - Il mondo dei fumetti e delle produzioni cinematografiche Marvel sta attraversando un momento di grande evoluzione, con cambiamenti significativi nella leadership dei personaggi principali.

Una nuova teoria sui Fantastici Quattro cambia il senso di tanti elementi degli ultimi film MCU - ATTENZIONE **SPOILER** DI THUNDERBOLTS Con Thunderbolts* in sala, i fan Marvel hanno cominciato ad analizzare la scena post-credit del film alla ricerca di indizi sul futuro dell’MCU.

Avengers: Doomsday, rumor svela i piani di Dottor Destino per gli Avengers, i Fantastici Quattro e gli X-Men - Una nuova indiscrezione su Avengers: Doomsday, attualmente in lavorazione, avrebbe svelato i piani del villain di Robert Downey Jr.

Marvel ha pubblicato un nuovo video che ci porta dietro le quinte de I Fantastici Quattro: Gli Inizi, con i commenti del regista Matt Shakman e del produttore Kevin Feige. Vai su Facebook

Fantastici 4, la premiere verrà seguita live su Disney+! È una prima volta assoluta; I Fantastici Quattro: Gli Inizi, in live streaming su Disney+ la presentazione della prima del film; L’ultimo spot di Fantastici 4: Gli inizi ha confermato il vero obiettivo di Galactus?.

I Fantastici Quattro: Gli Inizi, in live streaming su Disney+ la presentazione della prima del film - carpet de I Fantastici Quattro: Gli Inizi, offrendo agli abbonati un posto esclusivo in prima fila per la prima mondiale del film. Segnala teleblog.it

Fantastici 4, la premiere verrà seguita live su Disney+! È una prima volta assoluta - Per la prima volta Disney+ ci permetterà di seguire live l'evento per la premiere di un film: stiamo parlando de I Fantastici 4: Gli Inizi ... Si legge su cinema.everyeye.it