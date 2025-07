“Dall’apertura della Porta Santa, il 24 dicembre, a oggi abbiamo sequestrato 24 milioni di articoli contraffatti, di cui 13 milioni di articoli religiosi illegali come pendagli, rosari e bracciali”. Così il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Roma, Giancarlo Franzese, al termine della riunione di Comitato straordinario per l’ordine e la sicurezza pubblica sulle misure di sicurezza per il Giubileo dei Giovani che si terrĂ dal 28 luglio al 3 agosto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giubileo, Franzese (GdF): "Fino a oggi sequestrati 13 mln di articoli sacri contraffatti"