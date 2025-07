Palermo interviene per difendere un commerciante | aggredito l’assessore Ferrandelli

(Adnkronos) – L'assessore del Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli è rimasto vittima di un'aggressione avvenuta all'esterno di un bar di via Alloro, nel centro storico della città. Ferrandelli è intervenuto per difendere il proprietario di un bar aggredito da alcuni clienti al momento di pagare il conto. Una rissa scatenata da una discussione sembra sorta.

In questa notizia si parla di: palermo - assessore - ferrandelli - interviene

Basta carrozze trainate da cavalli a Palermo, l'assessore Forzinetti: "I tempi sono cambiati, dobbiamo adeguarci" - "Il servizio di trasporto pubblico mediante carrozze trainate da cavalli, pur costituendo in passato un elemento di attrazione turistica e folcloristica, risulta oggi oggettivamente superato e vetusto, sotto molteplici profili".

Una coppia di turisti spagnoli ha denunciato una truffa a Palermo: pagati quasi 500 euro per una corsa in carrozza. L'assessore Ferrandelli interviene e accompagna la coppia in Questura. #Palermotruffaturisti #denunciaturistiPalermo #FabrizioFerrandelli #ca Vai su Facebook

IL VIDEO L’assessore comunale al Benessere animale Fabrizio Ferrandelli interviene sul caso di Freedom, la cavalla che la scorsa settimana si era accasciata in piazza Verdi, mentre trainava una carrozza turistica. Vai su X

