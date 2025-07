Schianto terribile in A22 | feriti due fratellini

Schianto violentissimo in A22, al punto tale che è stato necessario chiudere lo svincolo di Reggiolo - Rolo in direzione del Brennero. Ad essere coinvolti due ragazzini di 11 e 14 anni. Ecco quello che è successo. Lo schianto Come riportato sul sito di AutoBrennero, dalle 17:30 di giovedì. 🔗 Leggi su Trentotoday.it