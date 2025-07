Il produttore di sigarette elettroniche Juul torna in pista. La Food and Drug Administration (Fda) statunitense ha autorizzato la vendita delle e-cig e delle cartucce di ricarica al gusto di tabacco e mentolo. Resta proibita la vendita degli aromi dolci e fruttati. La mossa rilancia l’azienda dopo che un divieto federale nel 2022 l’aveva spinta sull’orlo del fallimento. Juul è stata una pioniera nel settore dell e-cig con ricariche usb, definite l’ “i-phone del vape”. Ha reclamizzato i suoi prodotti come uno strumento per aiutare gli adulti a smettere di fumare. In realtà ciò è accaduto in misura estremamente limitata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Via libera Fda Usa alle e-cig Juul, la società accusata di aver indotto al fumo milioni di adolescenti