Stellantis assume in Marocco e chiude in Italia | investiti 1,2 miliardi per auto elettriche a Kenitra

Stellantis ha appena scelto di rendere sempre piĂą sbiadita la presenza in Italia per vivere alla grande altrove. Per la precisione in Marocco. Mentre in Italia restano i fumi degli scarichi e le lettere di licenziamento, a Kenitra – graziosa localitĂ industriale a nord di Rabat – fioriscono colonnine elettriche, piattaforme "smart" e l' assunzionedi 3.100 lavoratori. Un'altra bella storia di "mobilitĂ sostenibile" che inizia con un biglietto di sola andata fuori dal nostro Paese. Il gruppo italo-franco-americano guidato da Antonio Filosa ha deciso di investire 1,2 miliardi di euro per raddoppiare entro il 2030 la produzione nello stabilimento marocchino.

Stellantis, 200 esuberi a Termoli: con gli altri impianti si sale a 1.000. Fiom: “Inesorabile disimpegno in Italia” - Un taglio anche a Termoli: con i 200 esuberi attraverso uscite incentivate nello stabilimento molisano, salgono a oltre 1.

Esuberi Stellantis: Fiom-Cgil critica il Piano Italia e chiede intervento urgente - "Dopo le dichiarazioni di esuberi con uscite incentivate comunicate alle organizzazioni sindacali territoriali nelle scorse settimane, rispettivamente a Pratola Serra per 50 lavoratori e 300 a Pomigliano D'Arco, si aggiungono in questi giorni le ulteriori uscite per 200 lavoratori a Termoli e ben 500 a Melfi".

Cambio ai vertici di Stellantis Financial Services Italia, Alciati nuovo General Manager - TORINO (ITALPRESS) – Stellantis Financial Services Italia, Captive finanziaria di tutti i marchi del Gruppo Stellantis, ha annunciato la nomina a partire dal 23 aprile 2025 del nuovo Top Management.

CRISI STELLANTIS: UN FUTURO INCERTO PER L'INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA ITALIANA La situazione produttiva di Stellantis in Italia è allarmante. Nei primi sei mesi del 2025, la produzione è calata del 26,9%, con solo 221.885 veicoli prodotti. Le auto Vai su Facebook

