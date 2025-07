Felix Correia arricchisce la Juventus | il suo passaggio al Lille permette ai bianconeri di incassare quel tesoretto! Tutti i dettagli

Felix Correia, ex giocatore della Juventus Next Gen, lascia il Gil Vicente per andare al Lille e fa arricchire la Juventus: i dettagli. La Juventus incassa grazie alla cessione di Felix Correia, ex giocatore della squadra bianconera che non è mai riuscito a entrare stabilmente in prima squadra. Dopo una stagione al Gil Vicente, l’esterno portoghese ha firmato un contratto con il Lille in Ligue 1, e la Juventus si prepara a ricevere una percentuale dalla sua cessione. Felix Correia arricchisce anche le casse della Juve: il guadagno. Il trasferimento di Correia al Lille si è concretizzato con una cifra che si aggira attorno ai 7 milioni di euro, e grazie a una clausola inserita dai bianconeri sulla futura rivendita del giocatore, la Juventus incasserĂ circa il 25% dell’ importo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

