Festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo | la tradizione si ripete tra entusiasmo devozione e culto

Tempo di lettura: 2 minuti Mercoledì 16 luglio si sono rinnovati i tradizionali festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Monte Carmelo;  uno dei tanti culti a cui il popolo capuano è fortemente legato. Al termine del novenario, a mezzogiorno, c’è stata la Supplica alla Madonna e nel tardo pomeriggio la sacra effigie,  dopo l’intronizzazione, è stata trasportata  a spalla dagli Accollatori di Capua nella chiesa dei Santi Filippo e Giacomo per la celebrazione Eucaristica officiata da don Gianni Branco. Dopo la funzione, i devoti accollatori hanno condotto la splendida icona lungo le strade principali del centro storico per la tradizionale processione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo: la tradizione si ripete tra entusiasmo, devozione e culto

In questa notizia si parla di: festeggiamenti - onore - madonna - carmelo

San Michele Arcangelo, al via i festeggiamenti in onore del patrono di Torrepalazzo - Tempo di lettura: 2 minuti Tutto pronto per i solenni festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, patrono della contrada Torrepalazzo di Torrecuso che fa parte della parrocchia “Spirito Santo” di Pezzapiana dove è parroco don Maurizio Sperandeo.

Tutto pronto per i festeggiamenti in onore della Madonna delle Galline 2025: il programma - Si celebreranno dal 25 aprile al 1 maggio i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo detta delle galline a Pagani.

Sora, Festeggiamenti in onore di Santa Restituta - E’ stato presentato, stamani, in conferenza stampa il programma dei festeggiamenti in onore di Santa Restituta che hanno per il 2025 un valore speciale.

16 luglio 2025 festeggiamenti in onore della B.V.M. del Carmelo Cannavò R.C. entrata in chiesa della statua della Madonna accompagnati dalla banda... Vai su Facebook

Gioia del Colle: le celebrazioni in onore della Madonna del Carmine a Canale7; A Sant'Andrea di Conza i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine; Festa de Noantri, la processione della Madonna Fiumarola da Fiumicino a Trastevere.

Sant’Anastasia. “Diferencia 2.0” incanta Capodivilla: quando l’armonia è ascolto, condivisione e memoria - In occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo, la comunità di Capodivilla ha accolto, martedì 16 luglio 2025, l’esibizione del gruppo polifonico “Diferencia 2. Da ilmediano.com

Festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo: stasera la processione per la Patrona di Atripalda - Un programma religioso e civile articolato in dur serate organizzate dal comitato festa guidato dal parroco don Ranieri pe ... Scrive atripaldanews.it