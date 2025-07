Tour de France 2025 | Nobody does it better – Atto I

Il campione del mondo Tadej Pogacar (XRG UAE Team Emirates) ha vinto per distacco la dodicesima tappa del 112° Tour de France, la prima delle tre frazioni pirenaiche, disputata lungo i 181 chilometri che hanno portato i corridori da Auch fino in vetta all’Hautacam sopra Lourdes. Alla piazza d’onore, staccato di ben 2’10”, si è classificato il danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) che ha preceduto il sorprendente tedesco Florian Lipowitz (Red Bull Bora Hansgrohe), terzo a 2’25”. La classifica generale assume da stasera dei connotati ben precisi con il fuoriclasse di Komenda che ha ripreso possesso della maglia gialla. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Tour de France 2025: Nobody does it better – Atto I

