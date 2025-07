Roma, 17 luglio 2025 - I Patriot americani saranno presto in Ucraina. Il Comandante supremo della Nato, il generale statunitense Alexus Grynkewich ha infatti dichiarato di voler agire il più rapidamente possibile per trasferire a Kiev il maggior numero possibile di sistemi di difesa aerea e missilistica Patriot. "Non entrerò nei dettagli, non rivelerò ai russi o a nessun altro il numero esatto di armi che trasferiremo o quando ciò avverrà ", ha dichiarato alla conferenza LandEuro di Wiesbaden. "Tutti ci stiamo muovendo di fretta per facilitare questo e completare questo, in modo che le cose possano veramente velocizzarsi", ha detto a conferma anche l'ambasciatore americano alla Nato, Matthew Whitaker. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Patriot americani in Ucraina, il generale Grynkewich (Nato): “Li invieremo presto”