Inchiesta urbanistica Milano Crosetto | Toghe vogliono sostituirsi al legislatore assessore Tancredi | Disponibile a dimissioni

Crosetto evidenzia come "spesso si cercano di utilizzare queste vicende come occasione per sbarazzarsi dell'avversario di turno, perchĂ© a parti inverse si è sempre fatto così" Proseguono le dichiarazioni in merito all'inchiesta sull'urbanistica a Milano. Ad intervenire questa volta è il minis. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Inchiesta urbanistica Milano, Crosetto: "Toghe vogliono sostituirsi al legislatore", assessore Tancredi: "Disponibile a dimissioni"

Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano - Dai pareri negativi della Commissione paesaggio a quelli positivi dopo l’intervento degli indagati: ecco i progetti su cui indaga la procura

Inchiesta urbanistica Milano, l’impero di Catella: miliardi per rimodellare lo skyline - Dal Bosco Verticale alle operazioni con il Qatar, chi è il re del mattone che si è messo alla guida della rigenerazione urbana della cittĂ

Beppe Sala, anche il sindaco di Milano indagato nell’inchiesta urbanistica - Sotto accusa il sacco edilizio della città . Alcuni membri della Commissione paesaggio ricevevano milioni di euro dalle imprese sotto forma di fatture per prestazioni professionali

Caso urbanistica a Milano, Meloni: «Avviso di garanzia non porta a dimissioni in automatico». Il pressing in chat di Catella sul Comune: «Tra poco il tempo sarà finito»| Le ultime notizie in diretta; Inchiesta urbanistica, una nuova Tangentopoli? Ecco le reazioni; Crosetto si dissocia da FdI e difende Sala per l’inchiesta sull’urbanistica: “A Milano certe toghe vogliono sostituire il legislatore”.

Inchiesta su Milano, l'assessore Tancredi: "Disponibile a dimettermi". Crosetto: "Toghe vogliono sostituirsi a elettori" - Il Partito democratico in Consiglio comunale si è schierato dalla parte di Sala: "Siamo garantisti, contano le sentenze" ... Segnala msn.com

Milano, Crosetto difende Sala: “I pm vogliono fare le leggi, sono pericolosi”. Ma FdI e Lega cavalcano l’inchiesta - Il ministro della Difesa Guido Crosetto, peso massimo di Fratelli d’Italia, si schiera a difesa della giunt ... Si legge su ilfattoquotidiano.it