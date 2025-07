Italia’s Got Talent 2025 Cattelan nuovo giudice | finale in diretta su Disney+

La 14ÂŞ edizione debutta il 5 settembre: confermati Fru, Aurora e gli altri volti noti. Oggi la conferenza stampa. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Italia’s Got Talent 2025, Cattelan nuovo giudice: finale in diretta su Disney+

In questa notizia si parla di: italia - talent - cattelan - giudice

Italia’s got talent 2025: dal 5 settembre in esclusiva su disney - Il celebre talent show italiano si prepara a tornare con una stagione rinnovata, ricca di novità e grandi aspettative.

Disney+, tutte le novità in arrivo a giugno: dal cartoon Elio a Italia's Got Talent, film e serie. Il palinsesto estivo - Teatro Alcione, Milano. L'occasione è di quelle importanti: il primo Disney Italia Showcase presentato da The Walt Disney Company Italia.

Disney Italia Showcase: Elio, Italia’s Got Talent live e UEFA Women’s Champions League su Disney+ - PARATA DI STAR SUL PALCO DEL PRIMO DISNEY ITALIA SHOWCASE  PRESENTATE LE PROSSIME USCITE CINEMATOGRAFICHE, LE NOVITÀ DI PARCHI E CROCIERE, LA FUTURA LINEUP DEI CONTENUTI IN ARRIVO SU DISNEY+, TRA CUI LA UEFA WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE SVELATE LE VOCI ITALIANE DEL NUOVO FILM DISNEY E PIXAR ELIO: ANDREA FRATONI (ELIO), ALEXANDER GUSEV (GLORDON), ALESSANDRA MASTRONARDI (OLGA.

Italia's Got Talent su Disney+: finale in diretta streaming, nuovo giudice Cattelan e interazione via app Vai su X

La nuova imperdibile edizione di Italia's Got Talent torna su #DisneyPlus con (tag ai talent) Frank Matano, Mara Maionchi, Elettra Lamborghini, il nuovo... Vai su Facebook

Italia's Got Talent, al via il 5 settembre la nuova edizione con Alessandro Cattelan; Italia's Got Talent torna il 5 settembre su Disney+ con nuovo giudice Alessandro Cattelan, finale in diretta sulla piattaforma; Alessandro Cattelan a Italia's Got Talent: «In Rai è stata un'ottima esperienza ma si è chiusa. Ora sto vivend.

Italia's Got Talent, Alessandro Cattelan giudice: tutto sulla nuova edizione - Sinergia tra i giudici, effetto sorpresa e divertimento assicurato: sono queste le premesse della nuova edizione di Italia’s Got Talent, al via dal 5 settembre in esclusiva su Disney+. Come scrive msn.com

Frank Matano, il talento del giudice di Italia's Got Talent: "Tutti i Paesi del mondo in meno di 60 secondi" - Una vera e propria esibizione da palcoscenico, quella di Frank Matano durante la conferenza stampa della nuova edizione di Italia’s Got Talent , che ... Scrive msn.com