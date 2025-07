Sancho Juventus nei prossimi giorni atteso l’agente dell’inglese a Torino! Si vuole chiudere | la cifra e le ultimissime sull’affare con il Manchester United

Sancho Juventus, nei prossimi giorni atteso l'agente dell'inglese a Torino: gli aggiornamenti sul futuro dell'esterno. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il calciomercato Juventus sta portando avanti le trattative con il Manchester United per Jadon Sancho con grande determinazione. La trattativa sembra procedere in modo positivo, e il club bianconero è intenzionato a concretizzare l'affare per l'esterno d'attacco inglese. La Juventus ha giĂ avviato il dialogo con l'agente di Sancho, il quale è atteso a Torino nei prossimi giorni per discutere i dettagli del possibile trasferimento come riportato da Sky Sport.

Szczesny a sorpresa: «Il Barcellona mi ha offerto un rinnovo per i prossimi due anni ma…». L'annuncio dell'ex Juventus

Al-Ain, guida completa alla squadra: storia, giocatore chiave, giovane talento e allenatore dei prossimi avversari della Juventus

Savona Juventus: summit nei prossimi giorni per entrare nel vivo della questione rinnovo. Due club lo monitorano per il futuro

#calciomercato #Buchanan vicinissimo al Sassuolo, cessione definitiva intorno ai 7-8mln, con diritto di recompra da parte dell'Inter. A giorni le Società si incontreranno per le firme. Chivu punta su #Frattesi, l'entourage del giocatore è atteso nei prossimi giorni

L'agente di Vlahovic è atteso a Torino per parlare con Comolli: sul tavolo anche l'ipotesi della rescissione del contratto [ Tuttosport]

Sky - Nei prossimi giorni l'agente di Sancho è atteso a Torino: i dettagli - Stando a quanto afferma Sky Sport, la Juventus sta continuando a parlare in modo molto efficace con il Manchester United per Sancho.

La Juventus su X: "Ultimi giorni di vacanza. Fra una settimana si torna al lavoro" - La Juventus, tramite X, ha ricordato che giovedì prossimo i bianconeri torneranno alla Continassa per riprendere la preparazione: "Ultimi giorni di vacanza.