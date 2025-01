Secoloditalia.it - Operazione Albania in porto: 49 migranti sbarcati dalla Cassiopea. Ora tocca ai giudici: buona la terza?

Leggi su Secoloditalia.it

L’ha ripreso la rotta e arriva in. Il pattugliatore, la nave della Marina militare italiana con a bordo 49recuperati nel Mar Mediterraneo, uomini, adulti, in buone condizioni di salute e provenienti dai “Paesi sicuri” previsti dal decreto approvato dal governo un paio di mesi fa, ha attraccato all’approdo di Shengjin: il primo dei due centri costruiti dall’Italia nell’ottica dell’accordo siglato ormai un anno fa da Giorgia Meloni ed Edi Rama., la navearrivata ini 49 a bordoL’imbarcazione con i, in maggioranza bengalesi, ma anche egiziani, ivoriani e gambiani, ha gettato l’ancora alle 7.30 di questa mattina e, dopo i primi controlli medici e gli accertamenti d’identificazione nel rispetto delle procedure accelerate di frontiera previste per chi proviene da Paesi sicuri e non ha consegnato documenti di identità, si procederà con il trasferimento nell’altro centro sottoposto alla nostra giurisdizione: a Gjader, a una ventina di chilometri di distanza nell’entroterra.