Meloni | denunciata da avv vicino a Prodi

17.45 Nel video postato dove la premier riferisce dell'avviso di garanza ricevuto per la vicenda del caso Almasri,sostiene che l'avviso le sia arrivato a seguito della denuncia che è stata presentata dall'avvocato Luigi Li Gotti. "Avvocato ex politico di sinistra moltoa Romano, conosciuto per aver difeso pentiti del calibro di Buscetta, Brusca e altri mafiosi". "Avanti per la mia strada a difesa degli italiani, soprattutto quando è in gioco la sicurezza della Nazione. A testa alta e senza paura",avverte