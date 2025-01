Tpi.it - Maxi-richiamo di prodotti Coca-Cola in tutta Europa: “Troppo clorato”

diin: “”Laha ritirato dal commercio milioni diina causa di un’eccessiva presenza di.Il, come reso noto dall’imbottigliatore europeo dellain Belgio, riguarda le lattine e le bottiglie di vetro di, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss e Tropico distribuite in numerosi Paesi europei: ovvero, Belgio, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Germania, Francia e Lussemburgo. L’Italia, dunque, non fa parte dei Paesi interessati.Il numero preciso deirichiamati non è chiaro anche se, così come dichiarato all’Afp dacific Partners Belgium, “è chiaro che si tratta di una quantità considerevole”.Ilè una sostanza, derivata dai disinfettanti, che solitamente viene utilizzata per trattare l’acqua.