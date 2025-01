Lanazione.it - Maltempo in Mugello, il campo del Sagginale diventa un lago. I volontari disperati

Borgo San Lorenzo (Firenze), 28 gennaio 2025 – Tanta, tanta pioggia è caduta in poche ore sul. Secondo i dati riportati dal Comune, a Borgo San Lorenzo dalle 22 di lunedì alle 10.45 di martedì sono caduti 55 millimetri di pioggia, cioè 55 litri per metro quadrato di terreno. In particolare le precipitazioni si sono concentrate dalle 7.20 alle 10.20 di amrtedì, con 40 mm caduti in tre ore. A Borgo San Lorenzo è stata chiusa la strada dall’incrocio tra viale della Resistenza e via Guido Rossa per rimozione fango. Riaperte nel pomeriggio la strada provinciale di Senni, via Faentina zona Polcanto, ponte di, la viabilità tra San Giovanni e Corte, mentre la percorrenza è ridotta da Gricignano in direzione Salaiole per detriti e massi sulla strada. Impressionanti le immagini delsportivo delto un vero e proprio