Appello ai cittadini-reporter per il periodico del Comune

L’amministrazione comunale di Argelato invita i propria scrivere articoli per il prossimo numero delcomunale ‘Foglio aperto’. Chi è interessato può scrivere un articolo e mandarlo via mail alentro il prossimo 16 febbraio. Sono ammessi gli articoli il cui oggetto è attinente al territorio comunale di Argelato e alla sua comunità; non sono ammessi testi con contenuti offensivi e promozionali e maggiori di 2.000 battute spazi inclusi. La redazione di ‘Foglio aperto’ consiglia aidi inviare articoli contenenti una foto accompagnata da un breve testo che non superi 1.500 battute spazi inclusi. Ultima raccomandazione da parte dell’amministrazione comunale: gli articoli devono contenere la firma dello scrivente. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito web del