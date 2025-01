Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, lacrime di Gianmarco e Maria interviene: Martina ritorna in studio?

La prima puntata del trono diSteri aha emozionato il pubblico. Il nuovo tronista ha ammesso di aver vissuto momenti difficili dopo la mancata scelta diDe Ioannon. In tanti, però, si chiedono se l’ex tronista tornerà inper corteggiarlo.De Filippi ha cercato di ridimensionare la situazione con le sue consuete parole di supporto.Steri racconta il post-scelta diDe IoannonSteri ha rivelato di essere rimasto sorpreso dalla scelta diDe Ioannon. Ha dichiarato: “Se devo essere sincero non mi aspettavo di non essere la scelta di. Sono stato un po’ male in camerino. Ho fatto un piantarello.” Il tronista ha ammesso di aver vissuto un momento difficile dietro le quinte.: la reazione diDe Filippi alla confessione diDe Filippi ha voluto commentare le parole dicon il suo solito stile diretto.