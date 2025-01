Iodonna.it - Salto avanti della Spagna verso l'equità di genere. L'Italia, invece, resta ancora indietro con le donne penalizzate a causa di politiche familiari inadeguate

Leggi su Iodonna.it

La conciliazione tra esigenze professionali e, è un obiettivo sempre più ambito dalle società contemporanee, perché il modo in cui un Paese decide di sostenere le famiglie, ha un impatto diretto su scelte fondamentali, come la natalità, la partecipazione femminile al mercato del lavoro e la qualitàvita stessa. È proprio per questo motivo che al centro di questo discorso, non si può non mettere il congedo parentale, strumento fondamentale per provare a dare risposte più efficaci al problema. Festa del papà, triplicato l’uso del congedo di paternità negli ultimi 10 anni X Leggi anche › Negato il congedo di paternità alla seconda mamma: il caso arriva alla Consulta: lasupera tuttiIn questo contesto, la recente sentenzaCorte Suprema spagnola, che ha riconosciuto il diritto al doppio congedo parentale per le mamme single, rappresenta una pietra miliare nella lotta per l’uguaglianza die per il riconoscimento del valoregenitorialità.