Linkiesta.it - Quello tra Israele e Hamas non è uno «scambio di ostaggi»

Leggi su Linkiesta.it

Definire “di” l’operazione con cui, per riscattare la vita di alcuni tra i rapiti del 7 ottobre, libera centinaia di palestinesi – molti dei quali responsabili di gravissimi delitti – significa alternativamente l’uno o l’altro. L’uno: che davvero si ritiene trattarsi, nei due casi e sui due fronti, di “”, e che si tratti dunque dell’equanime incrocio restitutorio di persone gravate di identiche responsabilità e identicamente trattenute in modo indebito. L’altro: che, al contrario, si sa bene che non si tratta diin entrambi i casi, si sa bene che definiregli uni e gli altri è uno sproposito, si sa bene che lo “” è tutt’altro, e tuttavia si scrive ugualmente “di” perché scriverlo adempie in modo efficace alla dolosa alterazione di verità circa il ruolo, le ragioni, le pratiche e gli obiettivi delle parti in conflitto.