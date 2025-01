Lanazione.it - Ora il Reggello vola alto. L’Incisa tiene il passo

ilin testa alla classifica del Girone E. La formazione allenata da Mori batte la Dinamo Florentia 3-0 con doppietta del bomber Focardi e gol di Violi. Ilcontinua a dimostrare di avere una squadra di valore in ogni reparto ed ora ha 7 punti di vantaggio sul Barberino Tavarnelle sconfitto 2-1 a Levane. Per gli aretini il giocatore determinante è stato Cerrato autore di una doppietta, mentre per il Barberino Tavarnelle a segno Scotto Lavina. Al terzo postoche disputa una bella prestazione con carattere e forza di gruppo battendo l’Ambra 2-1 con le realizzazioni di Espinosa e Galanti. Molto bene l’Audace Galluzzo, quarta in graduatoria, che segna 6 reti al San Clemente (5 nel primo tempo) vincendo 6-1 con doppietta di Leporatti e gol di Rosi, Santucci, Dallera e Di Tommaso.