Dramma in Italia travolto mentre attraversa la strada | non ce l’ha fatta

tico incidente nella serata del 27 gennaio, intorno alle 19, sulla statale 125, nel territorio di Olbia in Sardegna. Un uomo, Pietro Melinu di 66 anni, è statoe ucciso da un'autostavando la.Leggi anche: Terribile incidente, la vittima è l'imprenditoreno: la tragica scopertaLa vittima era originario di Bitti. Stando a quanto ricostruito dalle testate locali, l'uomo stava camminando al buio sulla rampa d'ingresso che dalla statale porta verso la località Basa quando sarebbe stato falciato da un'auto che stava transitando in quel momento sulla carreggiata. Il conducente si è fermato per prestare soccorso. Inutile l'intervento del 118, il pedone è morto sul colpo. Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco.