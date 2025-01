Bergamonews.it - De Bernardis si insedia quale membro del Dipartimento Europa di Anci Lombardia

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Si èto oggi, lunedì 27 gennaio, a Milano il, Cooperazione Internazionale e Rapporto Transfrontalieri di, di cui è stato eletto componente Alessandro De, consigliere comunale di Bergamo.“Ringrazio il Direttivo regionaleper avermi eletto e avermi dato questa grande opportunità, per lalavorerò tenacemente – ha dichiarato De.“I rapporti tra gli enti locali di tuttaè essenziale, soprattutto in una fase storica come questa – prosegue nel suo discorso dimento tenutosi nella sededi Milano il consigliere De-. Bergamo è una realtà che da sempre ha un’ottima capacità di relazione con ciò che avviene a livello comunitario: ora sta a noi lavorare per creare una sempre maggiore consapevolezza sul territorio sull’importanza dell’, della cooperazione e dei rapporti transfrontalieri.