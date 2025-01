Romadailynews.it - Cina: Mongolia Interna, Zhao Bosheng sfida la vecchiaia sulla neve

La citta’ di Yakeshi, situata nella regione autonoma settentrionale cinese della, e’ una cittadina forestale innevata per quasi 200 giorni all’anno., un 75enne del posto che ha imparato a sciare 60 anni fa, e’ ancora attivo sugli sci, riportando in vita la sua leggendaria storia sugli sport invernali.descrive l’esperienza esaltante di sciare giu’ per le colline innevate simile all’esperienza di un uccello che vola nel cielo. Agenzia Xinhua