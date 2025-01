Anteprima24.it - VIDEO/ Strega e ‘La Fortezza’: il connubio magico per una serata all’insegna del sapore

Tempo di lettura: < 1 minutoUndi eccellenze per unaspeciale in tutto e per tutto che ha avuto il riscontro più atteso: la soddisfazione della sala, piena per l’occasione. Da una parte, dall’altra i vini ‘La: due marchi che hanno saputo farsi riconoscere per qualità e innovazione. Lo scenario di questo ‘matrimonio’ è stato quello delloFoyer.“Stiamo portando avanti un progetto – ha commentato il gestore Luigi Micco – voluto fortemente dalla Fondazione Città Spettacolo e da. L’obiettivo è portare avanti la promozione del territorio ridando vita a uno spazio che è rimasto fermo e vuoto per tanto tempo. E stasera è toccato alla Cantina ‘Laessere la nostra compagna di viaggio per unache parla da sola. Sala piena, vini di alto livello e la soddisfazione delle tante persone che hanno deciso di vivere un percorso degustativo di primo piano.