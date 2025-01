Isaechia.it - Verissimo, Martina De Ioannon svela: “Io e Ciro stiamo bene ma l’idea della convivenza mi spaventa”

Leggi su Isaechia.it

DeSolimeno sono stati ospiti di, il talk show condotto da Silvia Toffanin.I due protagonisti di Uomini e Donne hanno raccontato come sta proseguendo la loro storia d’amore dopo la scelta avvenuta nel dating show di Maria De Filippi. “Io ho sceltoda ormai due settimane, ciconoscendo e sta andando”, ha esordito l’ex tronista, che ha manifestato qualche preoccupazione su un aspetto in particolare, quellodistanza:Sicuramente, come avevo previsto, dobbiamo un attimino organizzarci dal punto di vistadistanza. Lui vive a Torre Annunziata e io a Roma. In questi giorni siamo stati sempre insieme, senza dividerci. Siamo stati una settimana da me e una settimana da lui e quindi il dubbio è come si incastreranno le nostre abitudini e la nostra quotidianità perché abitiamo in due città diverse.