Un Festival meno glamour e con più musica | che Sanremo 2025 aspettarci

tutto pronto (si parte martedì 11 febbraio) per la 75esima edizione deldella canzone italiana, il quarto targato Carlo Conti, lì in veste di direttore artistico e conduttore. Questa faccenda del settantacinquennale, va detto (ma era successo anche per i cinquant’anni, in una edizione non particolarmentecondotta da Fabio Fazio e vinta dagli Avion Travel) sembra non essere stata poi molto notata da chi la macchinaiera muove, perché non se ne sta parlando affatto, e nulla sembra che bolla in pentola per un adeguato festeggiamento. Piuttosto pare che Conti, di nuovo alla guida dopo un biennio di transizione affidato a Claudio Baglioni e la cinquina aurea di Amadeus, sia impegnato al momento a cercare di smarcarsi in qualche modo dall’ingombrante predecessore.