Riforma giudiziaria nel mirino | Non incide affatto sui processi Sarà soltanto inutile e dannosa

Nel giorno della cerimonia d’apertura dell’anno giudiziario delle Marche, sfila la protesta contro ladella giustizia: la composta manifestazione delle toghe va in scena proprio durante l’intervento del presidente della Corte d’Appello, Luigi Catelli, e al termine dello stesso. Prima, infatti, giudici e pubblici ministeri dei tribunali del distretto marchigiano entrano nella sala auditorium della Mole di Ancona con in mano la Costituzione, poi si alzano e se ne vanno nel momento dell’intervento del vice capo di gabinetto del ministero di giustizia, Francesco Comparone. Per rientrare più tardi. Ma il dissenso nei confronti dellaNordio arriva anche dalle parole dello stesso presidente Catelli, sottolineate due volte dagli applausi dei magistrati in sala: "Lacostituzionale in cantiere – dichiara infatti Catelli –, non è altro che unadella magistratura, o meglio dei magistrati, e solo di quelli ordinari.