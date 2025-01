Ilrestodelcarlino.it - Palumbo e Caso per sfruttare il contropiede

Se avesse potuto, Paolo Mandelli sarebbe sceso in campo per ripetere il gesto tecnico, vincente, del 1989. Ricordato e apprezzato dal tecnico alla vigilia, sottoforma di battuta ironica, magari anche un po’ per stemperare la pressione di una settimana che ha avuto, inevitabilmente, i fischi del post Frosinone tra i temi più discussi. Tempo passato, anche se il ricordo deve rimanere concreto nelle menti di chi scenderà in campo perché il riscatto è l’obiettivo primario, ancor prima di uscire con punti pesanti dallo "Zini", impresa sempre molto ardua per il Modena di questi anni. Recuperati pienamente i "malaticci" della scorsa settimana, Mandelli perde Cauz e lo sfortunatissimo Ponsi per piccoli problemi fisici, ma piuttosto significativi per quelle che saranno le scelte di formazione ufficiale.