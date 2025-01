Serieanews.com - Napoli-Garnacho, non è finita: Manna vola a Londra, la strategia per chiudere

Ilè pronto ai botti finali nell’ultima settimana di mercato e il primo obiettivo resta sempre. Il dspronto are a: ha unaprecisa per andare a, non è: ladiper(AnsaFoto) – serieanews.comIlcontinua a stupire, e con la vittoria sulla Juventus che lo porta a +16 dalla squadra di Motta e a 6 punti sull’Inter, pur con due partite in meno, è ormai ufficiale: gli azzurri sono nella corsa scudetto. E ora, con una posizione di forza, non ci si può più nascondere.La squadra di Conte sembra pronta a lottare fino alla fine, ma il mercato di gennaio è stato un bel banco di prova. Se la lotta per il titolo dovesse farsi davvero serrata, l’addio di Kvicha Kvaratskhelia potrebbe pesare.“Lo sapevamo, il mercato di gennaio sarebbe stato difficile”, ha dichiarato Conte in conferenza stampa.