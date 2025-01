Inter-news.it - Lecce-Inter, Arnautovic ha una speranza concreta

Leggi su Inter-news.it

si disputerà oggi 26 gennaio alle ore 18 allo Stadio Via del Mare. Il match dovrebbe vedere Markogodere di un maggior minutaggio rispetto a ciò a cui siamo abituati.LA SITUAZIONE –è una sfida valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025. I salentini vengono dalla cocente sconfitta di Cagliari, in cui l’1-4 finale ha dimostrato delle lacune in fase difensiva su cui i nerazzurri dovranno far leva per raggiungere i tre punti. Al contempo, i meneghini arrivano alla sfida dopo il successo esterno contro lo Sparta Praga in Champions League, con la variante della stanchezza fisica che potrebbe rappresentare un fattore per le ambizioni della squadra nerazzurra.in campo dall’inizio?AUSPICIO AUSTRIACO – Insi potrebbe assistere all’impiego di Markodal primo minuto.