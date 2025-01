Dilei.it - Fabio Fazio inciampa a Che tempo che fa, ironia di Littizzetto. Cos’è successo

Leggi su Dilei.it

La puntata del 26 gennaio 2025 di Cheche fa ha riservato diverse emozioni ai tanti telespettatori dello show televisivo., infatti, è stato protagonista di alcune interviste molto emozionati come quelle a Liliana Segre ed Edith Bruck, che hanno ricordato i giorni terribili della Shoah.Ma il conduttore televisivo è stato involontariamente protagonista dell’episodio anche per un evento non programmato. Il presentatore, infatti, è scivolato in una botola del palcoscenico ed è stato fortunatamente spinto fuori da un’assistente di studio, prima che potesse farsi male., la scivolata in direttaè stato nuovamente il padrone di casa di Cheche fa, con una nuova puntata domenica 26 gennaio 2025. Durante quest’episodio dello show televisivo il conduttore ha accolto in studio diversi ospiti tra cui Claudio Baglioni.