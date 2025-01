Ilfoglio.it - Batte Zverev e rivince gli Australian Open: questo Sinner è sempre più dominante

Leggi su Ilfoglio.it

Poco più di due ore e 40 minuti dopo una finale dominata dall'inizio alla fine, Jannikè di nuovo campione agli, il primo slam dell'anno. Sale sugli spalti a festeggiare con i suoi. Oramai conosce il rito, sta diventando una consuetudine. Dodici mesi fa aveva dovuto recuperare due set di svantaggio al russo Danil Medvedev. Oggi ad Alexander, numero due del mondo, ha dato dimostrazione dell'abisso tra i due. Era la terza finale slam per entrambi. Solo chele ha vinte tutte e, che ha 27 anni, le ha perse tutte. Questa al tedesco fa male lo stesso ma non ha alcun tipo di recriminazione, perché l'inerzia del match è stata piuttosto chiara sin dai primi game, con l'altoatesino molto incisivo in risposta e praticamente perfetto al servizio. Non concedendo neppure una palla break in tutta la partita.