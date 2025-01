Ilgiorno.it - Alessandro Caslini, il soldato semplice che disse no alla Rsi

Domani mattina alle 10.30 in Corso Marconi (davanti all’asilo, di fronte a piazza Cardinal Confalonieri) sarà posata la seconda Pietra d’Inciampo della città. Quest’anno sarà dedicatamemoria di, Internato Militare Italiano nato a Seveso nel 1913, deportato nel 1943 e morto a Berlino il 6 maggio 1944. "Fu catturato dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 – la ricostruzione storica dell’evento – è stato poi internato nel Campo Stalag III D 883 a Berlino - Hennigsdorf. I suoi famigliari, per aiutarlo e fargli sapere che gli erano vicini, inviarono addiversi pacchi con cibo e vestiti. Tutto fu vano. Come tutti i deportati, non ci furono notizie per tanto tempo. I famigliari rimasero in ansia per troppi mesi. Infatti, non ebbero mai risposta dal famigliare in guerra.