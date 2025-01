Cityrumors.it - Alemanno: un nome pesante soprattutto per la magistratura

Leggi su Cityrumors.it

Unper la” si riferisce alle diverse vicende giudiziarie che hanno coinvolto Gianni.Sembrerebbe la trama di un film ma è realtà, prima la Costituzione poi l’umanità, da parte dei giudici ovviamente. Perché alla fine è triste sapere dietro le sbarre di Rebibbia, l’ex sindaco di Roma, Gianni. In Galera per un reato che non si sa cosa detiene davvero di serio.La volontà di vederlo recluso Cityrumors.it foto AnsaÈ importante ricordare che, nonostante le condanne, vige sempre la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Tuttavia, è innegabile che le vicende giudiziarie abbiano reso ildi” per la, a indicare un soggetto che ha richiesto e continua a richiedere l’attenzione degli inquirenti e dei giudici.