Thesocialpost.it - WhatsApp, come guardare lo stato degli altri in incognito

Leggi su Thesocialpost.it

In molti non lo sanno, maha molte funzioni nascoste. Tutto il mondo, praticamente, lo usa, non solo per scambiarsi messaggi, ma anche foto e video. Nel corsoanni l’app ha effettuato diversi aggiornamenti, tra cui l’introduzionestati. Con un meccanismo simile alle storie di Facebook e Instagram, anche suè possibile caricare foto e video dalla durata di 24 ore. Esattamenteaccade suglisocial, si può vedere chi le visiona. Lo facciamo tutti, non mentite. Cosìtutti, a volte, vorremmo “sbirciare” lodi qualcuno insenza farsi scoprire. Ebbene, sappiate che ci sono diversi modi per farlo: eccoli.Leggi anche: Cocktail di pesticidi e Pfas in frutta e verdura: ecco le varietà più contaminateLo spiega Alessandro Nuzzo su Money.it: “Il primo metodo è molto semplice e si trova direttamente tra le impostazioni dell’app.