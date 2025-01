Sport.quotidiano.net - Montepremi doppio Australian Open 2025: quanto guadagnano Bolelli e Vavassori

Leggi su Sport.quotidiano.net

Melbourne, 25 gennaio– Un bottino da 810mila euroi. Circa 446mila euro. Tanto si aggiudicheranno Simonee Andreain caso di vittoria nella finale nelagli. Dovranno spartirseli perché ilnelè da intendersi a coppi. Non solo i 2 milioni e passa di euro messi in pali nello slam singolare (maschile e femminile), ma il gruzzolo è notevole. Se invece si fermeranno al secondo gradino del podio, gli azzurri – che oggi però indossano casacca rossa – dovranno accontentarsi di 440mila dollarii, circa 264mila euro. Stesse cifre sono messe a disposizione per le donne mentre nelmisto le cifre sono più basse. 175mila dollarii (circa 105mila euro) per la coppia vincitrice e 97.750 dollarii (circa 58mila euro) per i finalisti.