Milan-Roma Femminile 3-2, non basta Corelli: Spugna rimontato

Prosegue senza alcun tipo di sosta la 16° giornata di Serie A, che ha messo in vetrina un vero e proprio big match. Già, perché in questo turno si sono affrontate anche, in un duello cruciale per quanto concerne la parte alta della classifica e della lotta allo Scudetto. La partita si è conclusa con il risultato di 3-2 in favore delle rossonere, abili a rimontare ben 2 volte ed a mettere in cascina 3 punti di vitale importanza.Le giallorosse passano in vantaggio al 32? con Greggi, salvo poi farsi recuperare dalla rete di Arrigoni al 36?. Dopo soli due minuti, però,segna l’1-2, riportando avanti le capitoline. Nella ripresa, però, la musica cambia, con il Diavolo che attacca. Koivisto rimette di nuovo le cose in parità al 47?, mentre il tris viene siglato al 55? da Cernoia.