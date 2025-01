Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 7-6 5-4, Australian Open 2025 in DIRETTA: gli azzurri rispondono per il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Ancora ACE del britannico.30-15perde il controllo della risposta di rovescio.15-15 ACE.0-15 Splendida risposta di dritto di Simone.5-4 Game. Altro servizio vincente del torinese. Dopo il cambio di camposervirà per restare nel.40-0 Ottima volèe di rovescio in allungo di Simone.30-0 ACE!15-0 Servizio vincente di Andrea.4-4 Game. Decolla la risposta di, che torna ora alla battuta.40-0 ACE dello scandinavo.30-0 Servizio vincente del finlandese.15-0 Con il terzo smashchiude il punto.4-3 Game. Prima vincente dell’emiliano.AD-40 Prima solida di Simone e comoda chiusura di Andrea.40-40 Gran volèe di rovescio di. Parità.