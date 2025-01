Ilfoglio.it - L'egemonia di FdI si ferma al Maxxi: Bruni per il dopo Giuli. Carezza a Forza Italia

L’culturale di Fratelli d’s’èta al. La presidenza della fondazione del Museo nazionale delle arti del XXI secolo andrà a Maria, già nel cda e attualmente facente funzione da quando Alessandrolo scorso settembre è diventato ministro della Cultura. Potrebbe sembrare una nomina romana, ma ha un respiro nazionale e molto politico. La giornalista, dal lungo curriculum istituzionale ai tempi e non solo dell’ultimo governo Berlusconi, è molto apprezzata da. E in particolare Antonio Tajani ha trattato in queste settimane la sua promozione. La pratica, finita sul tavolo di Giorgia Meloni, è destinata a chiudersi nelle prossime ore. La nomina formalmente spetterà a. Al di là del valore dic’è l’intenzione politica da parte di FdI di compensare così anche gli alleati.