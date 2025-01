Calciomercato.it - Juventus, che sgarbo a Conte: scelto il super colpo dal Napoli

Leggi su Calciomercato.it

Lamette nel mirino la compagine del grande ex per rinforzarsi sul mercato:un nome eccellenteNegli ultimi anni, tante volteha regalato emozioni uniche e fortissime. Al ‘Maradona’ sono andate in scena una serie di sfide dagli altissiminuti tecnici e simbolici e c’è fiducia che anche in questo caso sia così. Tra poco, azzurri e bianconeri di nuovo di fronte per una delle rivalità più appassionanti del nostro campionato., cheildal– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Di fronte, le ambizioni degli azzurri di mantenere l’andatura in vetta alla classifica, cercando la settima vittoria consecutiva per tenere momentaneamente a distanza l’Inter prima inseguitrice, e quelle bianconere, con la ricerca di un risultato prestigioso e di grande valore per la classifica e per il morale, per la caccia a un posto in zona Champions.