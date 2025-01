Quifinanza.it - Immobiliare: settimana mista in Borsa in attesa delle banche centrali

interlocutoria per il settoresui mercati, con l’attenzione rivolta al ciclone Trump e ai sui annunci, prima alla cerimonia di giuramento e poi a Davos. Più rilevanti per il settoresono gli appuntamenti diprossima, essendo in calendario le riunioninegli Stati Uniti e nell’Eurozona: ci si aspetta un nuovo taglio da 25 punti base da parte della BCE, mentre la Fed dovrebbe lasciare invariati i tassi. Guardando al Vecchio Continente, con il costo del denaro che ha un effetto sull’andamento del mercato, le dichiarazioni dei governatorinazionali degli scorsi giorni hanno confermato che c’è un ampio consenso a favore di nuovi tagli dei tassi ufficiali, che attualmente sono sostenuti anche da membri del consiglio direttivo normalmente classificati come “falchi”.